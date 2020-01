Krijgt Lievegem eerste windmolens? Aanvraag voor drie turbines in Oostwinkel Joeri Seymortier

12u40 2 Lievegem Krijgt Lievegem binnenkort de eerste windmolens? Er wordt een aanvraag ingediend voor de bouw van drie windmolens in Oostwinkel.

Aspiravi heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van drie windturbines in de Broekenstraat, Raymond Leersstraat en de Gemeenteweg. Het gaat om de zone tussen Leischoot en het Schipdonkkanaal in Oostwinkel. Vanaf 25 januari tot en met 23 februari loopt het openbaar onderzoek.

Het gemeentebestuur van Lievegem kan in dit dossier enkel advies geven. Het is uiteindelijk de provincie die beslist of de windmolens er zullen komen. De gemeente staat niet weigerachtig, maar wil een mooi dossier waarin de inwoners van de gemeente kunnen mee participeren, en dus naast de lasten ook van de lusten van de windmolens kunnen genieten. De windmolens moeten ook minstens 400 meter van bewoning blijven, en dat zou bij deze aanvraag het geval zijn.

Je kan het dossier raadplegen via www.lievegem.be, en dan doorklikken naar ‘openbare onderzoeken en bekendmakingen’.