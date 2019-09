Koppel trekt naar Spanje voor huwelijksjubileum, maar moet hotel dubbel betalen na faillissement Thomas Cook Jeroen Desmecht

23 september 2019

22u26 0 Lievegem Een ontspannende vakantie om hun verjaardagen en hun 45-jarige huwelijksjubileum te vieren. Dat was het plan voor Maria Maenhaut (65) en Arnold Vlaeminck (70) uit Lievegem toen ze maandagochtend op het vliegtuig stapten in Brussel. Jammer genoeg kregen ze bij aankomst op hun hotel in het Spaanse Benalmádena het deksel op de neus. “We moesten 800 euro betalen. Anders wilden ze ons niet inchecken", zucht Maria.

Het faillissement van de Britse touroperator heeft nu ook voor enkele Belgische klanten nare gevolgen. Nochtans is de Belgische tak - Thomas Cook Belgium en de bij ons bekendere dochteronderneming Neckermann - voor alle duidelijkheid niet failliet. Dat weerhield het Best Tritón hotel in het Spaanse Benalmádena, een gemeente in de provincie Málaga, niet om aan Maria Maenhaut (65) en Arnold Vlaeminck (70) 800 euro te vragen om hen in te checken.

Vloekende taxichauffeur

“Toen de taxichauffeur ons deze ochtend naar het hotel bracht, kreeg hij plots telefoon dat het zijn laatste ritje was”, getuigt Maria aan onze krant. “Hij was duidelijk slechtgezind. Op het hotel kregen we dan het deksel op onze neus: het was dubbel betalen of vertrekken.”

Het koppel nam contact op met hun reisbureau in Lievegem. Verschillende pogingen om Thomas Cook Belgium te contacteren volgden, maar zonder succes. “We hebben zeker een uur aan de lijn gehangen, maar we konden niemand bereiken. Enorm frustrerend.”

Voor de reis betaalde het koppel zo’n 1.800 euro. “De terugvlucht is al geboekt, maar dat gaat via Brussels airlines, en zou geen probleem mogen zijn. De taxi van Brussel naar Lievegem zit ook inbegrepen in de prijs. Hopelijk moeten we die binnen acht dagen niet opnieuw betalen. We voelen ons machteloos. We hadden drie goede redenen om te vieren. Nu is het driedubbel vloeken.”