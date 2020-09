Koningin Mathilde krijgt bijna voetbal tegen het hoofd bij bezoek jeugdinstelling: “Dit was duidelijk niet zomaar een beleefdheidsbezoekje”

Lievegem

Vol aandacht. Oprecht geïnteresseerd. En volledig op maat van de kinderen. Zo bracht koningin Mathilde dinsdagvoormiddag een bezoek aan de jeugdinstelling MFC Meetjesland , in Waarschoot bij Lievegem. Bijna kreeg de koningin een voetbal pal in het gezicht, maar voor de rest verliep het bezoek vlekkeloos. “Dit was meer dan een beleefdheidsbezoekje. De koningin was oprecht geïnteresseerd”, zei zowat iedereen achteraf. Ontdek hier het verslag, met foto’s en video.