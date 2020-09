Koningin Mathilde komt op 15 september naar MFC Meetjesland in Waarschoot Joeri Seymortier

08 september 2020

16u53 0 Lievegem Hoog bezoek volgende week in Lievegem. Koningin Mathilde brengt op dinsdag 15 september een bezoek aan het Multifunctioneel Centrum op de Berg in Waarschoot.

MFC Meetjesland is met het project ‘nootjes delen’ laureaat van Music Connects van het Koningin Mathilde Fonds. “De koningin gaat dinsdag in gesprek met kinderen en jongeren die in het opvangcentrum verblijven door een problematische leefsituatie”, zegt de woordvoerder van het paleis.

MFC Meetjesland biedt dagbegeleiding, residentiële opvang, een trainingscentrum voor kamerwonen en begeleid zelfstandig wonen aan. Tijdens het bezoek aan de verschillende leefgroepen wordt de nadruk gelegd op de veerkracht van de jongeren tijdens de coronaperiode en op hun initiatieven om deze moeilijke periode te overbruggen. Het bezoek van de koningin duurt ongeveer een uur.