Komst industriële kippenkwekerij definitief van de baan, ook aanvraag ‘biobedrijf’ geweigerd Joeri Seymortier

15 juni 2020

10u35 0 Lievegem Er komt definitief geen industriële kippenkwekerij aan de Stuiver en Stoktevijver, op de grens van Waarschoot en Zomergem.

Er zijn doorbraken in de twee dossiers die lopen om een kippenkwekerij neer te poten op de grens van Waarschoot met Zomergem. “Onze jarenlange inspanningen lonen”, zegt Fons Standaert van het actiecomité Lieve-R-Zuiver. “Om te beginnen is de aanvraag voor een industriële kippenkwekerij voor 56.000 kippen nu echt helemaal van de baan. Sinds begin van 2019 liep een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Raad weigert deze vergunning nu definitief. Na vier jaar is dit dossier van de baan. Intussen deed dezelfde persoon een aanvraag om een bio-kippenkwekerij op dezelfde plaats te bouwen. Ook die aanvraag kan het actiecomité niet overtuigen. De schaarse open ruimte wordt ook in dat nieuw plan aangesneden. Daarnaast leest het dossier als een fabel, met beloftes die de aanvrager volgens ons niet kan waarmaken. De provincie weigert nu ook de vergunning voor deze aanvraag. We hopen op gezond verstand en zouden willen vragen aan de aanvrager om zijn pogingen nu echt te staken. We blijven onze voet zetten tegen dit soort plannen, maar we willen uit dit straatje-zonder-einde.”