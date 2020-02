Kokorico wordt filmdecor voor nieuwe film Zillion Joeri Seymortier

01 februari 2020

12u54 0 Lievegem Discotheek Kokorico langs de N9 in Zomergem wordt het decor voor de opnames van de nieuwe film Zillion.

De Zillion was ooit de meest iconische discotheek van ons land. Robin Pront gaat er een film over maken, met Matteo Simoni in de rol van pornokoning Dennis Black Magic. De productieploeg ging op zoek naar een geschikte locatie om de binnenopnames te doen, en hebben die nu gevonden in de Kokorico in Zomergem. Volgens de uitbater van Kokorico zijn de onderhandelingen voor 99 procent rond. Als de handtekening op het papier gezet wordt, zouden de opnames al in mei kunnen starten.