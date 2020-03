Knipkaarten recyclagepark Waarschoot kunnen nog tot einde zomer ingeruild worden Joeri Seymortier

04 maart 2020

14u57 0 Lievegem Inwoners van Waarschoot die nog oude knipbeurtkaarten hebben van het recyclagepark, kunnen die nog tot 31 augustus omruilen bij de gemeente.

Tot eind vorig jaar kon je op het recyclagepark van Waarschoot terecht met een knipkaart. Door de fusie van Lievegem wordt nu eenzelfde systeem ingevoerd op de recyclageparken van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem. De knipkaarten vervallen, maar de waarde die op de knipkaart staat, is niet verloren. “Wie nog een oude koopknipkaart liggen heeft van het recyclagepark Waarschoot, kan die sinds 1 januari niet meer gebruiken omdat je in Waarschoot enkel nog terecht kan met gratis fracties”, zegt schepen van Recyclageparken Gerrit Van Brabandt (Open Vld). “Je kan je kaart tot en met 31 augustus inwisselen aan het onthaal van het gemeentehuis. Het resterende bedrag wordt als provisie gekoppeld aan je adres. Je kan dit dan gebruiken bij een betaling in het recyclagepark van Zomergem of Lovendegem. Enkel als je niet meer in Lievegem woont, storten we het bedrag terug.”

Handelszaken die de koopknipkaarten voor de gemeente Waarschoot verkochten, kunnen hun voorraad afgeven aan het onthaal. De waarde hiervan wordt ook teruggestort.