Kleuterschool Ronsele gerenoveerd (en dat moeten alle oud-leerlingen zien) Joeri Seymortier

26 augustus 2019

10u06 0 Lievegem De kleuterschool van Ronsele bij Zomergem is grondig gerenoveerd. De school wil dat aan zoveel mogelijk oud-leerlingen laten zien.

De kleuterschool in Ronsele is een afdeling van Sint-Martinus Zomergem. Het schoolgebouw werd het voorbije jaar grondig gerenoveerd. “Het dak en de zolder werden vernieuwd”, zegt directeur Dirk Huys. “Er zijn nieuwe ramen, en het plafond en deuren werden vernieuwd. De muren kregen een nieuwe kleur en er werd een nieuw afdak geplaatst. We zijn als school trots op de uitgevoerde werken en willen dat graag tonen aan iedereen die ooit in Ronsele school liep. Oud-leerlingen, sympathisanten en alle andere geïnteresseerden in de school zijn welkom tijdens het feestweekend op 13, 14 en 15 september.”

Op vrijdagavond 13 september is er een fuif met Studio Megasound. Op zaterdag is er een spelnamiddag voor de kinderen en ’s avonds is er worstenkaarting en spelletjesavond. Op zondagmiddag kan iedereen aanschuiven voor beenhesp.

Heb je ooit in Ronsele school gelopen? Volg dan de Facebookpagina ‘Feestweekend Ronsele school’, of stuur een mailtje naar openingsweekendseptember@gmail.com.