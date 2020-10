Kleuter besmet met corona in wijkschooltje: andere kindjes mogen gewoon naar school Joeri Seymortier

01 oktober 2020

09u45 0 Lievegem In de wijkafdeling Bellebargie van kleuterschool ’t Kersenpitje in Waarschoot bij Lievegem is een kleuter besmet met het coronavirus.

De kleuterschool werd in juni al eens getroffen door corona, maar deze keer werd de coronabesmetting in de wijkafdeling vastgesteld. Ouders die zelf rondbelden kregen tegenstrijdige informatie of een quarantaine van de hele klas nu nodig bleek of niet. Maar uiteindelijk kunnen alle klasgenootjes gewoon terug naar school. “De kleuter is nu thuis en moet volgende week een nieuwe coronatest ondergaan”, zegt directeur Hilde Peeters. “We hebben contact opgenomen met de CLB-arts en volgen als school alle voorschriften. Daaruit blijkt dat het niet nodig is de hele kleuterklas in quarantaine te plaatsen. Een overdracht tussen kleuters is volgens specialisten heel ondenkbaar. Alle andere kleuters kunnen dus gewoon naar school blijven komen. Alle ouders zijn op de hoogte gebracht en zo goed als alle andere kleuters zijn nu ook gewoon op school.”