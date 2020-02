Kleuter (5) geopereerd na hondenbeet, zelfde hond valt jongen bij thuiskomst opnieuw aan Cedric Matthys

26 februari 2020

18u00 0 Lievegem Een 5-jarige kleuter uit Lievegem is zaterdag voor de tweede keer in een week tijd in het UZ Gent beland. De hond van de vriend van zijn moeder beet de jongen tot twee maal toe. Hij moest zowel aan zijn arm als aan zijn oor geopereerd worden. Wat met de hond zal gebeuren, weet voorlopig niemand. “We volgen de gezinssituatie op de voet”, laat het parket weten.

Moet een hond die een kind twee keer bijt een spuitje krijgen? Het is een vraag die momenteel in verschillende Lievegemse cafés over de lippen gaat. Een vijfjarige jongen uit het dorp belandde donderdag in het UZ Gent na een beet door een jonge pitbullterriër. De kleuter werd gebeten in zijn arm en zijn oor. Daar werd via een operatie een stukje vel van zijn been naar zijn arm verzet om al te zware littekens te vermijden.

Na twee nachten mocht de jongen opnieuw naar huis, maar daar bleek weinig aan de situatie verandert. Meer zelfs, de hond beet de jongen een tweede keer, waardoor hij zaterdag opnieuw opgenomen moest worden. “Momenteel ligt de jongen nog in het UZ Gent”, bevestigt het parket. “Na de beten diende het ziekenhuis bij ons een klacht in. We bekijken wat we hiermee gaan doen. Concreet volgen we de gezinssituatie verder op en nemen we een beslissing in het belang van het kind.”

Toevallige passant

Of de hond effectief afgemaakt zal worden, is voorlopig onduidelijk. Vaak kan de gemeente hierover beslissen, maar dat in deze niet het geval. Een burgemeester kan enkel ingrijpen als een dier de openbare orde verstoort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een losgeslagen hond die een toevallige passant aanvalt. Hier maakt het dier echter deel uit van de gezinssituatie. Het is daarom aan het parket om een beslissing te nemen.

“Het parket zal ongetwijfeld in eer en geweten een oordeel vellen", laat advocaat Jeroen Van Kerrebroeck weten. Hij staat Dimitri V. bij in zijn echtscheidingsprocedure. V. deelt het co-ouderschap met de moeder van het jongetje. Het is de hond van vriend die de peuter beet. “Welke gevolgen dat zal hebben is een technische kwestie”, vult Van Kerrebroeck aan. “Het is de vraag of de vriend van de moeder aansprakelijk is voor de daden van de hond. Al vind ik dat die vraag er voorlopig niet toe doet. Ik hoop dat de jongen zo snel mogelijk geneest en terug kan keren naar een veilige thuissituatie.”