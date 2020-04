Kledingzaak Amuse Toi amper één maand open, en nu verplicht dicht: “Ik omarm de crisis en zie het zelfs als kans” Live op Instagram en persoonlijke video’s als alternatief Joeri Seymortier

21 april 2020

12u06 0 Lievegem Amper één maand is de nieuwe kledingzaak Amuse Toi in Waarschoot bij Lievegem effectief open geweest, en dan deed corona al weer de sleutel op het slot. Moordend voor een opstartende zaak, maar zaakvoerster Marlies Van Hoecke blijft niet bij de pakken zitten. Ze maakt video’s en gaat drie keer per week live op Instagram. “In contact blijven met de klant is de essentie om toch te proberen overleven”, klinkt het.

De rekken in zowat alle kledingwinkels blijven vol hangen met de nieuwe zomercollectie. Maar als je winkel pas een maand voor de lockdown werd geopend, komt de tijdelijke sluiting nog veel harder aan. Marlies Van Hoecke van Amuse Toi langs de N9 in Waarschoot gaat nu voluit voor het online verhaal. “Iedereen verklaarde mij al gek om nog een fysieke winkel op te starten in een tijd waar de online verkoop de bovenhand begint te nemen”, vertelt Marlies. “Maar ik heb mijn droom om een eigen dameskledingwinkel te openen, toch doorgezet. Na amper een maand moest ik door de lockdown al weer sluiten. Neen, dat is geen geschenk. Maar toch omarm ik de crisis en zie ik het ook als een kans. Veel winkels hebben snel een webshop opgestart, maar dat is volgens mij niet de volledige oplossing. Nu is het meer dan ooit belangrijk om persoonlijk in contact te komen met je klant, ook al lijkt dit onmogelijk bij een lockdown.”

Waarom zouden we ons bijvoorbeeld eens niet mooi opkleden als we samen met de vriendinnen een video-aperitief houden? Marlies Van Hoecke

Om met een gesloten winkel toch tot bij de klanten te komen, gaat Marlies drie keer per week live op Instagram. “Ik praat dan twintig minuten met mijn volgers, en geef tips en kledingadvies”, zegt Marlies. “Waarom zouden we ons bijvoorbeeld eens niet mooi opkleden als we samen met de vriendinnen een video-aperitief houden? Ik geef dan ook voorstellen om je outfit voor zo’n gelegenheid samen te stellen. Of ik heb het over de outfit die past bij een goede wandeling. Ik probeer altijd een link te leggen naar de bizarre situatie waar we nu allemaal inzitten. De video’s blijven 24 uur beschikbaar, dus je kan ze ook nadien nog bekijken.”

Wanneer klanten mij een bericht sturen, antwoord ik met een video. Zo voelt het voor mij en voor de klant persoonlijk aan. Marlies Van Hoecke

Ook wanneer klanten vragen stellen, krijgen die antwoord met een kleine video. “Klanten sturen soms vragen via Facebook of WhatsApp. Ik antwoord dan niet door een bericht te typen, maar ik neem een kleine video op. Zo kan ik antwoorden, en meteen ook effectief laten zien wat ik in de aanbieding heb. Ik toon het item van dichtbij en zoom in op de details waar zij nog vragen over hebben. Zo voelt het voor mij en voor de klant persoonlijk aan. Eigenlijk ben ik in deze coronatijd verkoopster, styliste, content creator en pakjesbezorger in één. Want in het Meetjesland breng ik alle bestellingen graag persoonlijk aan huis. Ook dat gebeurt allemaal volgens de meest strikte coronaregels”, verzekert de jonge zaakvoerster.

We zien wel hoe Amuse Toi dit zal overleven. Maar ik vecht er voor, iedere dag opnieuw Marlies Van Hoecke

Hoe creatief Marlies ook is, de situatie grijpt haar toch elke dag naar de keel. “Na een maand je winkel moeten sluiten, is echt niet evident. Maar het ligt niet in mijn aard om bij de pakken te blijven zitten. Ik zie dit als een opportuniteit om mijn creatieve denkvermogen aan te spreken en hier mee om te gaan. Het is een nieuwe onverwachte uitdaging die ik met beide armen omarm. Het is wat het is, en we zien wel hoe Amuse Toi dit zal overleven. Maar ik vecht er voor, iedere dag opnieuw”, zegt Marlies Van Hoecke nog.

De lives op Instagram worden gehouden op maandag, woensdag en vrijdag, telkens om 14 uur. De webshop vind je op www.amusetoi.be.