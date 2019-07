Kinderopvang Zomergem, Waarschoot en Lovendegem krijgt één reglement: openingsuren blijven gelijk, prijzen worden gelijk gezet Joeri Seymortier

04 juli 2019

17u01 0 Lievegem De reglementen van de gemeentelijke kinderopvang in Zomergem, Waarschoot en Lovendegem krijgen één gezamenlijk nieuw reglement, op maat van Lievegem.

Het reglement is van toepassing op zeven locaties. In totaal is er een erkenning voor 438 kinderen: 101 in de Domino in Waarschoot, 84 in de speelboom, 42 in de speeltrein en 56 in de speelhut in Lovendegem, 111 in de vlinder in Zomergem, 36 in Bekinop in Beke en 8 in Pardoes in Oostwinkel.

“De openingsuren voor de voor- en naschoolse opvang blijven behouden”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Op de schoolvrije en vakantiedagen zijn de grote locaties 12 uur open: van 6.30 tot 18.30 uur. De prijs was in de drie gemeenten sterk verschillend, maar die wordt nu overal gelijk gezet.”

Op schoolvrije dagen en vakantiedagen betaal je 4,5 euro voor minder dan 3 uur, 6,5 euro voor 3 tot 6 uur, en 11,5 euro voor meer dan 6 uur. Ter vergelijking: vandaag is dat voor meer dan 6 uur 11 euro in Waarschoot, een factuur van 11,5 euro in Zomergem, en 14,37 euro in Lovendegem. “We namen voor de nieuwe tarieven als uitgangspunt die van de laagste van Waarschoot, en indexeerde die. Op deze manier kiezen we als bestuur dus resoluut om het kinderopvangaanbod betaalbaar te houden, met kwaliteit als uithangbord”, klinkt het nog.