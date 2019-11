Kinderopvang Lievegem: na Nieuwjaar inchecken met badge Joeri Seymortier

25 november 2019

20u22 0 Lievegem De gemeentelijke kinderopvang van Lievegem start na Nieuwjaar met een nieuw digitaal registratiesysteem.

Elk kind zal met een badge moeten inchecken en bij het verlaten van de opvang ook weer uitchecken. “Een nieuwe stap in een professionele dienstverlening”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Vanaf begin volgend jaar zal er in elke opvanglocatie een digitaal registratiesysteem in gebruik genomen worden. Dat houdt in dat elk kind via een badge zal inchecken en uitchecken. Nu moet alles nog op papier gebeuren en dat zorgt voor heel wat werk voor de begeleiders. Nu zullen onze kinderbegeleiders meer tijd kunnen vrij maken voor een persoonlijk onthaal, en voor een babbel over het kind. Door de automatische registratie zal ook de factuur op het einde van de maand automatisch gemaakt kunnen worden”, zegt de schepen nog.