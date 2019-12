Kinderen in armoede eten voor 1 euro op school Joeri Seymortier

12 december 2019

15u45 0 Lievegem Kinderen uit kansarme gezinnen in Lievegem kunnen vanaf volgend jaar voor 1 euro eten op school. De gemeente past de rest bij.

Lievegem wil werk maken van de bestrijding van kinderarmoede. “Kinderen uit gezinnen in kansarmoede zullen binnenkort voor 1 euro kunnen blijven eten op school”, zegt schepen Hilde De Graeve (CD&V). “De gemeente legt de rest bij, zodat ook kansarme kinderen een volwaardige en gezonde maaltijd krijgen halfweg de dag. Deze maatregel bestond al in Waarschoot, en wordt nu in heel Lievegem overgenomen. We leggen vanaf volgend jaar telkens 10.000 euro aan de kant voor deze maatregel.”

Lievegem gaat ook investeren in de katrolwerking, en stuurt mensen naar kansarme gezinnen om de kinderen daar te helpen bij het huiswerk. Ook de vzw Feestvarken mag op steun van de gemeente Lievegem rekenen. Die vzw zorgt er voor dat kansarme kinderen rond hun verjaardag een pakket krijgen, zodat ze op school kunnen trakteren en ook thuis een verjaardagsfeestje kunnen organiseren.