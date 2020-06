Kinderen en leerkrachten ’t Kersenpitje in quarantaine, maar ouders niet Kristof Vereecke

15 juni 2020

15 juni 2020 Lievegem De ouders van de kinderen uit de twee klasjes met coronabesmetting in 't Kersenpitje in Waarschoot bij Lievegem, moeten dan toch niet in quarantaine.

Afgelopen weekend geraakte bekend dat twee kleuters van ’t Kersenpitje in Waarschoot besmet geraakt zijn met corona. De school nam meteen maatregelen. Alle kinderen en leerkrachten van de twee klasjes van de besmette kleuters, moeten twee weken in quarantaine. Afgelopen weekend was er sprake dat ook de ouders van de kinderen in quarantaine zouden moeten, maar dat blijkt nu niet het geval.

De twee klasjes van de school blijven voorlopig dicht. In de school is elke klas een bubbel. Daardoor kunnen de zeven andere kleuterklasjes wel veilig verder open gehouden worden. De school en experten volgen de zaak dagelijks op.