Kersttoneel in Zomergem: Kunst Veredelt brengt eigen versie van ‘De kat in de kelder’ Joeri Seymortier

24 december 2019

17u28 3 Lievegem De koninklijke toneelbond Kunst Veredelt in Zomergem zorgt tussen Kerstmis en Nieuwjaar opnieuw voor een brok kersttoneel in Lievegem.

De toneelvereniging van Lovendegem speelde eerder dit najaar al ‘De kat in de kelder’, en nu pakt ook Kunst Veredelt uit Zomergem uit met een eigen versie. Het stuk vertelt het verhaal van een familie die via de kelder van een huis probeert het bankgebouw er naast te bereiken. Met Cedric Grijp, Frank Lambrecht, Hans De Moor, Isabelle Vanaelst, Jan Bekaert, Johan Geirnaert, Lauren Tollens, Sophie Steyaert en Wiet Beirnaert.

De voorstellingen vinden plaats op donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 december, en ook op 2 en 3 januari 2020. Telkens om 20 uur in de toneelzaal van de Sint-Martinusschool, Dreef 47 in Zomergem. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 8 euro voor kinderen en leden van Opendoek. Info: www.kunstveredeltzomergem.be.