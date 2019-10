Kerkbogen Waarschoot in glorie hersteld, kerktoren volgt volgend jaar Joeri Seymortier

26 oktober 2019

15u39 0 Lievegem De werken aan de kerkbogen van de Sint-Ghislenuskerk in Waarschoot bij Lievegem zijn zo goed als voltooid.

“Eind april werd in Waarschoot na een lange juridische procedure eindelijk begonnen met de heropbouw van de afbrokkelende kerkbogen van de Sint-Ghislenuskerk”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Na zes maand intensief werken kunnen de werken bijna afgerond worden, en wordt de volledige kerksite terug toegankelijk. Naast de kerkbogen zelf werden ook een aantal glasramen in ere hersteld, en wordt een bescherming aangebracht.”

De werken hebben 213.000 euro gekost. Ook volgend jaar zal er aan de kerk van Waarschoot verder gewerkt worden. “We hebben ondertussen ook verder gewerkt aan het bestek voor de reiniging van de toren zelf. Het is de bedoeling om in de lente van 2020 de witte toren in ere te herstellen”, zegt de burgemeester nog.

