Kerk Beke ontwijd en ontheffing parochie is een feit: “Nu op zoek naar toekomst kerkgebouw” Joeri Seymortier

14 september 2020

11u57 0 Lievegem De kerk van Beke in Lievegem werd eerder ontwijd, en nu heeft de gemeenteraad van Lievegem ook de opheffing van de parochie Sint-Maurus Beke goedgekeurd.

De oude parochie Beke wordt nu samengevoegd met de parochie Sint-Martinus Zomergem. “Een zeer mooie stap vooruit”, vindt gemeenteraadslid Annemie De Bie (Groen). “Nu moeten we bekijken hoe we de kerkruimte zo goed mogelijk gaan gebruiken. Goed dat dit nu een neutrale ruimte wordt, waar alle verenigingen welkom zijn.”

Wat precies de toekomst van het kerkgebouw van Beke wordt, is nog niet duidelijk. “Wij zijn als gemeente geen eigenaar van het gebouw”, zegt schepen Jeroen Van Acker (CD&V). “Maar we zitten als gemeente wel in de werkgroep die zal onderzoeken wat er met de kerk gaat gebeuren.”