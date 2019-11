Kathleen (44) verrast jarige mama Lilian (64) met parachutesprong: “Eens iets anders dan samen gaan shoppen” Radiozender Joe zorgt voor uniek verjaardagscadeau Joeri Seymortier

15 november 2019

14u47 2 Lievegem Kathleen Moons (44) uit Lovendegem heeft dankzij radiozender Joe voor een uniek verjaardagsgeschenk kunnen zorgen voor haar mama Lilian Janssens (64) uit Zomergem. De twee deden samen een parachutesprong. “Het is eens iets anders dan met je dochter gaan shoppen”, reageert mama Lilian.

Sven Ornelis en Anke Buckinx van Joe organiseren heel de maand november ‘Schatten voor Altijd’. Met deze actie willen ze luisteraars inspireren om meer geluksmomenten met hun ouders in te plannen. Joe gaat ook mee op pad met luisteraars om enkele belevenissen samen met hun ouders vast te leggen. Joe-luisteraar Kathleen Moons uit Lovendegem was bij de gelukkigen en was vrijdagochtend op de radio te horen.

Zalig moment

“Mijn mama Lilian is 64 jaar geworden en we zeggen al jaren dat we eens samen een parachutesprong willen doen”, vertelt Kathleen haar verhaal. “Iets wat we vaak zeggen, maar het komt er maar niet van. Tot ik op een ochtend op Joe de oproep van Sven en Anke hoorde, om in ‘Schatten voor Altijd’ iets leuks te doen met je ouders. Ik heb een mailtje gestuurd en ik kreeg meteen antwoord. Mijn mama en ik mochten naar Moorsele om daar in het Skydive Center elk een duosprong te doen. Toen ik het aan mijn mama vertelde, kon ze het eerst niet geloven. Maar het ongeloof maakte al snel plaats voor echt enthousiasme. Samen springen gaat natuurlijk niet. We hebben elk met een instructeur gesprongen. Maar in het vliegtuigje zaten we dicht bij elkaar en voelden we elkaars hart kloppen van de stress. Een zalig moment om samen met mama te beleven.”

Dochter en vriendin

Lilian Janssens uit Zomergem is een durfal en had eerder al eens een parachutesprong gemaakt. Samen met haar dochter werd het nog meer bijzonder. “Een onvergetelijke ervaring”, reageert Lilian. “Echt geweldig. Ik zou het zo opnieuw doen. We hebben trouwens al beslist dat we het zeker nog eens opnieuw gaan doen. Het is echt eens iets anders dan samen gaan shoppen in het shoppingcenter. Ik ben blij dat mijn dochter mijn vriendin is en dat ik een vriendin als dochter heb”, straalt de jarige nog.

Volgende generatie

Ook Jadie, de dochter van Kathleen en kleindochter van Lilian, trok mee naar het Skydive Center. Zij is amper 7 jaar oud, maar wil nu al in de voetsporen van mama en oma treden. “Je moet wel minstens 12 jaar of 1,40 meter zijn om dat te mogen doen”, zegt Jadie. “Mama heeft beloofd dat wij samen ook een sprong gaan maken, van zodra ik mag. Nog vijf jaartjes geduld en ik hang ook in de lucht. Wat een zalige dag”, klonk het nog.

Een filmpje van de sprong is te zien op www.joe.be.