Julien zorgt voor viergeslacht bij familie Ginneberge Joeri Seymortier

26 september 2019

11u04 0 Lievegem De familie Ginneberge uit Eeklo en Lievegem viert een viergeslacht in de familie.

Julien Ginneberge uit Lievegem werd deze zomer geboren, en is de zoon van Bastiaan Ginneberge (35). Afgelopen weekend werd de babyborrel gehouden in feestzaal Verstraete, en dat was het ideale moment om het viergeslacht op foto te zetten. De opa is Jozef Ginneberge (60) uit Balgerhoeke in Eeklo. Overgrootvader is Roger Ginneberge (86) uit Balgerhoeke.