Juf Eva van basisschool Twinkel schrijft coronalied: “Samen gaan we door” Joeri Seymortier

22 april 2020

09u46 0 Lievegem Juf Eva van basisschool Twinkel in Oostwinkel bij Lievegem heeft een lied geschreven over afstandsonderwijs in coronatijden: ‘Samen gaan we door’.

Het onderwijs ziet er in deze coronatijden helemaal anders uit. “Juf Eva schreef een lied voor de kinderen, ouders, leerkrachten van Twinkel en iedereen die het horen wil”, zegt directeur Pieter Van Hecke. “Het lied beschrijft deze nieuwe situatie op een positieve manier. Juf Eva is erg hoopvol dat we hier samen doorkomen. Als school doen wij ons uiterste best om kinderen en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij het hele afstandsonderwijs. Maar het zijn vooral de kinderen en de ouders die dit nu thuis moeten dragen. Wij zijn heel erg dankbaar voor die positieve samenwerking. Wij merken dat ouders hun uiterste best doen om de school thuis binnen te brengen.”