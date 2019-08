Jochen is blind, maar mag toch dj’en op Love Stage: “Op Rijvers Festival telt elk talent” Kristof Vereecke

11 augustus 2019

11u24 1 Lievegem Elk talent telt op Rijvers Festival en dus mocht de bijna blinde DJ Jochen Van Hoof (29) een dj-set draaien tijdens het optreden van Radio Topkaas op de Love Stage. Een onvergetelijke ervaring voor zowel Jochen als publiek en één van de mooiste momenten van drie dagen festival. Het moment kwam er dankzij een unieke samenwerking tussen de festival organisatie en Brake-Out vzw, een project waar jongeren met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking hun talenten ten volle kunnen ontplooien.

Het scheelde geen haar of koningin Mathilde kwam shaken op de beats van Radio Topkaas tijdens Rijvers Festival. Niet dat de koningin zo’n grote festivalfan is. Laat staan van de losgeslagen bende van Radio Topkaas. Voor Brake-Out vzw had Mathilde graag haar beste festivaloutfit uit de kast gehaald. De vzw wil jongeren met een cognitieve ondersteuningsnood of verstandelijke beperking mee helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het project is één van de zeven genomineerden van de Koningin Mathilde-prijs. “Ons project focust op het talent van mensen, niet op hun beperking”, zegt Tim Maenhout van Brake-Out vzw. En zo belandde DJ Jochen uit Wilrijk achter de draaitafel bij Radio Topkaas. “Hoe zot is dat!”, kon Jochen met zijn geluk geen blijf. “Ik droom er al heel mijn leven van iets te doen voor de radio, maar ik word altijd geweigerd omdat ik blind ben. Dit kunnen doen is echt zo yolo!”.

Domino

“Jochen is het beste bewijs dat er nood is om meer talent te gaan werken in onze sector”, weet Tim Maenhout. “De meeste van onze mensen landen na het buitengewoon onderwijs in een dagcentrum waar ze in een standaardprogramma terecht komen zonder rekening te houden met wat ze echt graag doen of wat hun talenten zijn.” “Frustrerend!”, beaamt Jochen. “Ik wil met muziek bezig zijn.” Ook Anna Van Bellen (21) uit Gent mocht meehelpen op het festival. “Ik heb de crew meegeholpen met het uitdelen van t-shirt”. Anna mocht ook mee op de Love Stage waar ze een onvergetelijke playback versie van Domino van Clouseau bracht. Kippevelmomentje!

Dankbaar

“We zijn de organisatie erg dankbaar dat ze mee willen gaan in dit verhaal”, besluit Tim Maenhout. “Toen we afkwamen met ons idee was iedereen meteen enthousiast. Meer nog, de organisatie heeft zelf voor persoonlijke buddy's gezorgd voor elk van onze mensen. Dat maakt Rijvers voor mij zo uniek. Ze zijn anders dan andere festivals!”