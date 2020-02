Jeugdrechter volgt zaak op na hondenbeet peuter Cedric Matthys

20 februari 2020

16u22 2 Lievegem Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een jeugdrechter gevorderd in Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een jeugdrechter gevorderd in de zaak rond de 5-jarige kleuter uit Lievegem.

De jongen belandde vorige week donderdag in het ziekenhuis nadat de hond van de vriend van zijn moeder hem had gebeten. Hierdoor moest de peuter zowel aan zijn arm als aan zijn oor geopereerd worden. Bij thuiskomst, zaterdag, beet de hond hem echter opnieuw. De jongen moest terug naar het ziekenhuis, waar hij nu nog steeds ligt. De hond zou intussen thuis zijn weggehaald. “De jeugdrechter zal nu verdere stappen nemen in belang van het kind”, laat het parket weten.