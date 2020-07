Jeugdhuizen Lievegem krijgen deel huurgeld terug Joeri Seymortier

11u36 0 Lievegem De drie jeugdhuizen in Lievegem krijgen dit jaar een deel van hun huurgeld terugbetaald door het gemeentebestuur.

De jeugdhuizen De Messink in Zomergem, Dino in Lovendegem en ’t Ende in Waarschoot huren hun pand niet aan de gemeente, maar het gemeentebestuur voorziet toch een tussenkomst. “Ook de jeugdhuizen hebben het niet gemakkelijk in dit jaar van de coronacrisis”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Een groot deel van het voorjaar hebben de jeugdhuizen geen inkomsten gehad, maar de huur liep wel door. Daarom heeft de gemeente beslist om na de jeugdverenigingen nu ook de jeugdhuizen te helpen. We geven de jeugdhuizen een uitzonderlijke toelage, die gelijk staat aan het huurgeld dat ze moeten betalen voor de periode van 16 maart tot en met 30 juni. We doen dat voor zover de jeugdhuizen zelf geen financiële regeling konden treffen met de eigenaar van hun pand”, zegt de schepen nog.