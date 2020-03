Jeugd Lievegem krijgt elke dag digitale uitdaging: “Veilig spelletje tegen de verveling” Joeri Seymortier

19 maart 2020

14u57 2 Lievegem De jeugdraad van Lievegem lanceert de ‘Challenge of the Day’ en gaat de jongeren in de gemeente elke dag een digitale uitdaging voorschotelen.

De opdrachten kunnen in alle veiligheid thuis uitgevoerd worden, en kunnen ook op een veilige afstand van andere huisgenoten gebeuren. “De Lievegemse jeugdraad wil graag alle inwoners van Lievegem een hart onder de riem steken, en ontwikkelt het initiatief #LievegemTegenCorona”, zegt schepen Caroline Fredrick (CD&V). “De jeugdraad wil een platform creëren met verschillende mogelijkheden aan activiteiten voor kinderen en jongeren. Ze zijn nog volop aan de slag, maar op hun gloednieuwe website kunnen jullie al het één en ander terugvinden. Je kan iemand in de bloemetjes zetten, er komen knutselactiviteiten online en er zijn spelletjes en raadseltjes tegen de verveling. Elke dag is er ook de #ChallengeOfTheDay. De jeugdraad daagt alle Lievegemse kinderen en jongeren uit om dagelijks mee te doen. Volbreng de opdracht en stuur je bewijsmateriaal via de Facebookpagina.”

De uitdaging voor vrijdag 20 maart luidt als volgt: stroop de mouwen op en bouw een metershoge toren. Dat mag binnen of buiten, bij je thuis en met je gezin. Het materiaal mag je zelf kiezen.

Info op jeugdraadlievegem.weebly.com en op de Facebookpagina Jeugd Lievegem.