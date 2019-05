Inwoners Lievegem krijgen inspraak in opmaak meerjarenplan Joeri Seymortier

29 mei 2019

11u15 0 Lievegem De nieuwe fusiegemeente Lievegem is begonnen met de opmaak van een meerjarenplan. Daarin staat wat tussen 2020 en 2025 in de gemeente zal gebeuren.

De inwoners van Zomergem, Waarschoot en Lovendegem zullen inspraak krijgen in de opmaak van de plannen. “We willen zeker ook de stem van de inwoners horen”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “In Lievegem krijgt iedereen de kans om mee te werken aan het meerjarenplan 2020-2025. Alle voorstellen en ideeën zijn welkom en kunnen een meerwaarde bieden voor de verdere ontwikkeling van de dienstverlening van de gemeente. De inwoners van Lievegem betrekken we dan ook echt bij de opmaak van dit plan. We vragen de inwoners in juni via een online of schriftelijke enquête naar hun mening. Daarnaast komt er een kwalitatief onderzoek dat bestaat uit werksessies met de adviesraden, kwetsbare groepen en sociale partners. In een gespreksgroep willen we ook de mening horen van de kwetsbare groepen.”

Info: www.lievegem.be.

