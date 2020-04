Intratuin Lovendegem wil open tijdens paasweekend, maar botst op njet: “Uitzonderingen op nationale regels zijn onmogelijk” Zaakvoerder krijgt al 750 euro boete voor eerdere opening Joeri Seymortier

11 april 2020

12u35 2 Lievegem Intratuin langs de N9 in Lovendegem bij Lievegem heeft er alles aan gedaan om tijdens dit paasweekend open te mogen doen, maar botst op een njet bij politie en gemeentebestuur. Nochtans meent de zaakvoerder dat openen mogelijk is, omdat je in Intratuin ook dierenvoeding kan kopen. De burgemeester zegt geen uitzonderingen te kunnen maken op de nationale regels. “Als ik dat toelaat, staat elke ondernemer aan mijn deur.”

Intratuin Lovendegem voert al meer dan een week een strijd om de deuren toch weer te mogen openen. Eerder deze week werd al één dag geopend, omdat de zaakvoerder dacht dat het mocht omdat er ook dierenvoeding verkocht werd. De politie kwam de zaak meteen sluiten, met een boete van 750 euro er bovenop. De strijd om dit paasweekend toch te mogen openen, was ook vergeefs. Intratuin Lovendegem moet dicht blijven, tot er vanuit Brussel nieuwe richtlijnen komen voor de tuincentra.

“Ik kan als burgemeester in deze medische crisis geen uitzonderingen maken op zaken die nationaal in Brussel geregeld worden”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem. “Er geldt nog altijd een federale maatregel dat enkel voedingswinkels open mogen zijn. Ja, Intratuin verkoopt ook dierenvoeding. Maar in de uitzonderingen staat duidelijk dat een opening enkel mag wanneer de verkoop van dierenvoeding het hoofdaandeel van de verkoop is. De zaakvoerder heeft zijn zaak in het begin van de coronacrisis gesloten, dus is er geen reden om die nu toch weer open te doen. Toch niet voordat de Nationale Veiligheidsraad de regels voor heel ons land aanpast. Zolang dat niet gebeurt, ben ik als burgemeester niet bevoegd om wel uitzonderingen toe te staan. Hoe moet ik dat anders uitleggen aan pakweg de bloemenverkopers in onze dorpen?”

Ik heb alle begrip voor de moeilijke situatie waarin ondernemers vandaag zitten. We gaan er als gemeente alles aan doen om ze nu en na de crisis te ondersteunen. Maar mij boven de wet stellen, kan ik echt niet doen. Tony Vermeire, burgemeester Lievegem

Het paasweekend moest een topweekend worden voor de tuincentra, maar die inkomsten zien ze aan hun neus voorbij gaan. “Ik heb alle begrip voor de moeilijke situatie waarin ondernemers vandaag zitten”, zegt de burgemeester. “We gaan er als gemeente alles aan doen om ze nu en na de crisis te ondersteunen. Maar mij boven de wet stellen, kan ik echt niet doen. In Lievegem zijn ‘nog maar’ 48 processen-verbaal uitgeschreven aan mensen die zich niet aan de regels houden. Er is dus veel solidariteit. Alle begrip voor de economische kant van het verhaal, maar we zitten vandaag nog volop in een medische crisis. Woensdag komt de Nationale Veiligheidsraad weer samen. Als daar beslist wordt dat tuincentra opnieuw open mogen, is er ook voor Intratuin geen enkel probleem. Even geduld”, klinkt het nog.

“Bedroevend”

Intratuin Lovendegem bleef dicht en ook de telefoon werd niet opgenomen. Op Facebook reageert de zaakvoerder wel. “Alle wetteksten en argumenten die we voorgelegd hebben zijn steeds van tafel geveegd”, klinkt het. “We hebben bij de start van de crisis even gesloten.om de corona maatregelen 100 procent toe te passen. Plexiglas aan kassa, winkelkarretjes ontsmetten, lijnen aan de kassa’s, afdelingen afbakenen met lint. Ketens waarvan de naam met een A begint mogen wel open (Aveve, red.)? Het is bedroevend dat macht wordt gebruikt om selectief bedrijven te openen en andere definitief te sluiten.”