Intratuin Lovendegem en Maldegem zaterdag terug open: “We zijn er helemaal klaar voor” Joeri Seymortier

17 april 2020

08u38 0 Lievegem Zaakvoerder Peter Van Hulle heeft er hard voor gestreden, maar zijn winkels Intratuin Maldegem en Lovendegem mogen vanaf zaterdag 18 april weer open.

Peter Van Hulle haalde nog het nieuws omdat hij tijdens het paasweekend persé zijn tuincentrum wou open doen. Omdat hij ook dierenvoeding verkoopt, dacht hij dat dit mogelijk zou zijn. Maar op bevel van de politie moest hij gesloten blijven. De Nationale Veiligheidsraad zorgde ondertussen voor een versoepeling, en dus goed nieuws voor de tuincentra. “Hoera: we mogen terug open”, zegt zaakvoerder Van Hulle. “Wij zijn klaar om iedereen vanaf zaterdag te ontvangen. We gaan zelfs zeven dagen op zeven open gaan, zodat we onze klanten goed kunnen verspreiden over de week en de winkel. Wij nemen hierbij natuurlijk extra hygiënische maatregelen. Er zal een medewerker aan de ingang staan die de klant attent maakt op de regels. De handvaten van de winkelkarretjes zullen ontsmet worden en we scherpen uiteraard onze hygiëneregels aan. We vragen iedereen bij een bezoek aan Intratuin de veiligheidsmaatregelen te respecteren.”