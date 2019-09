Inbrekers slaan vier keer toe Wouter Spillebeen

16 september 2019

18u52 0 Lievegem Lievegem kreeg afgelopen weekend af te rekenen met vier inbraken, waaronder een poging. De daders hadden het voornamelijk gemunt op juwelen.

Vrijdag sloegen de dieven eerst toe. In een appartementsgebouw in de Bredestraat Kouter braken ze het cilinderslot af van een appartement op de eerste verdieping. Ze drongen binnen en gingen aan de haal met juwelen. Ze probeerden ook in het appartement van de overburen in te breken, maar daar raakten ze niet binnen.

Zaterdag viseerden inbrekers twee woningen in de Voordestraat en in Korteboeken. Bij beide woningen werd een vliegenraam op de eerste verdieping verwijderd waardoor de inbrekers binnen konden treden. In Korteboeken maakten ze juwelen buit en in de Voordestraat juwelen en geld. De politie voert een onderzoek naar de inbraken.