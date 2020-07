Inbrekers forceren tuinhuis open Wouter Spillebeen

02 juli 2020

14u45 0 Lievegem In de Zandstraat in Lievegem (Zomergem) hebben inbrekers woensdag werkmateriaal gestolen uit het tuinhuis achter een woning.

De politie werd woensdag verwittigd van de inbraak. De daders gingen via de achterkant van het huis naar het tuinhuis, waar ze een raam met een onbekend voorwerp open forceerden. Ze kwamen binnen en gingen er even later vandoor met werktuigen die in het tuinhuis opgeslagen waren. De politie voert een onderzoek naar de daders.