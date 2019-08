Inbrekers dringen binnen langs schuifraam Jeffrey Dujardin

19 augustus 2019

15u15 0

In de Haagstraat in Lievegem hebben inbrekers vorige donderdag toegeslagen. Ze braken in een alleenstaande woning via de achterzijde van de woning door het raam te breken van een schuifraam. De hele woning werd doorzocht, een fototoestel werd gestolen. De politie van politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is een onderzoek begonnen.