Iedereen wil zingen: Lievegems Popkoor Bon Ami moet tweede startdag inlassen Joeri Seymortier

18 september 2020

10u13 0 Lievegem De start van het nieuwe popkoor Bon Ami in Lievegem is een succes. Volgende week moet zelfs een tweede startdag ingelast worden.

Door corona is de start van het nieuwe popkoor in Lievegem wat uitgesteld, maar deze week werd toch een eerste keer samen gekomen in de kerk van Beke. Met zoveel inschrijvingen, dat er zelfs een tweede dag ingelast wordt. “Er komt omwille van het overweldigend succes een tweede kennismakingsrepetitie”, klinkt het in het bestuur. “Wie ons koor eens wil uittesten kan dat ook nog eens doen op donderdag 24 september. Vanaf 1 oktober gaan we dan van start met de reguliere repetities op donderdagavond. We gaan dat doen in twee groepen: van 19 tot 20 uur en van 20.45 tot 21.45 uur. Zo kan alles coronaproof gebeuren, en moeten we niemand ontgoochelen. Van zodra het kan voegen we de twee groepen samen tot één koor.”

Info op de Facebookpagina ‘Koor Bon Ami’.