Huis huren of verhuren? Woonwijzer Meetjesland geeft donderdagavond pak tips Joeri Seymortier

16 oktober 2019

13u55 2 Lievegem Woonwijzer Meetjesland organiseert op donderdag 17 oktober om 19.30 uur een infomoment over zorgeloos verhuren.

De infoavond vindt plaats in het Sociaal Huis, Kasteeldreef 72 in Lovendegem bij Lievegem. “Er komen donderdagavond verschillende onderwerpen aan bod”, zegt voorzitter Guy De Neve. “Specialisten hebben het onder andere over het nieuw Vlaams huurdecreet, de rechten en plichten van huurder en verhuurder, en over premies en steunmaatregelen voor eigenaars. Een infoavond interessant voor zowel huurder als verhuurder.”