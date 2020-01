Hij stond al op Tomorrowland, en nu opent Greg S. dj-school in Lievegem: “Iedereen kan plaatjes draaien, maar zonder passie geraak je nergens” Anthony Statius

13u14 17 Lievegem Greg Seymand (42), achter zijn draaitafel beter gekend als dj Greg S., start met workshops ‘how to dj’ in de Full Monty Studios langs de Grote Baan in Lievegem. Iedereen kan er de kneepjes en knopjes van het vak leren, het enige wat je nodig hebt is de juiste attitude. “Wie het enkel doet voor de roem en het geld, geraakt er niet. De feeling, timing, veel passie en hard werk zijn vereist om dj te worden”, zegt Greg.

In zeven jaar tijd schopte Greg Seymand uit De Pinte het van zijn zolderkamer tot de Bonzai Stage op The Rose Garden op Tomorrowland. Onder de naam Greg S. is hij een gerespecteerd dj in het uitgaansmilieu en zijn passie voor plaatjes draaien wil hij graag doorgeven aan andere aspirant-dj’s. In 2016 lanceerde hij zijn lessen How to dj in de Bocca in Destelbergen, maar toen de legendarische club in 2018 de deuren sloot, moest Greg op zoek naar een nieuwe locatie. Deze vond hij in de Full Monty Studios in Lievegem, op een steenworp van de bekende dansclub Kokorico.

Passie overbrengen

“Ik kom hier al enkele jaren om mijn tracks op te nemen”, vertelt Greg. “Het is een professionele studio, die ik huur voor het geven van mijn lessen. Naast een crashcursus van vier uur, bied ik workshops aan voor beginnelingen, gevorderden en professionals. Van het aansluiten van kabels tot het finetunen van een set, bij mij kan je alles leren. Daarnaast kan je ook ‘The Academy’ volgen, dat zijn alle workshops samen met daarbovenop onder andere tips om jezelf te promoten op social media. Wie meer dan één workshop heeft gevolgd, mag ook draaien op een radiostation en die krijgt een plaats op de affiche van een van de evenementen die ik organiseer in het nachtleven. Zo geef ik startende dj’s een duwtje in de rug. Zelfs dj’s die al even meedraaien in het circuit, kan ik nog wel iets bijbrengen. Ik heb me er jarenlang in verdiept en nu wil ik mijn passie overbrengen op anderen. Want daar draait het allemaal om: passie.”

Het draaien aanleren is zoals leren autorijden, op den duur gaat het automatisch maar je moet eerst de basis beheersen en vooral steeds gefocust blijven

“Kan iedereen dj worden? Ja, maar niet iedereen kan een goeie dj worden. Naast passie, moet je de feeling hebben én bereid zijn om hard te werken. Het draaien aanleren is zoals leren autorijden, op den duur gaat het automatisch maar je moet eerst de basis beheersen en vooral steeds gefocust blijven. Er staat ook geen leeftijd op. Ik heb les gegevens aan Joey Belmans, toen hij amper 11 jaar was en ondertussen is hij onder de naam DJJO potten aan het breken. Een andere leerling is DJ Midlive, een man van in de vijftig. Er staat geen leeftijd op. Of je nu tien jaar of zestig jaar bent, muziek moet in je lijf zitten. Wie snel geld wil verdienen en het vooral doet om aandacht van vrouwen te krijgen, die zal er niet geraken. Iedereen kan een top 100 downloaden en wat liedjes aan elkaar rijgen, maar wie zich wil onderscheiden moet uren zoeken naar originele muziek en goeie remixen maar moet vooral zelf beter en beter willen worden. Daarnaast is promotie belangrijk want er zijn de dag van vandaag bijna meer dj’s dan mensen die nog uitgaan.”

Meer info via www.howtodj.be.