Het is nu zeker: Summer Pop-up Lievegem mag woensdag deuren weer openen Joeri Seymortier

03 augustus 2020

11u52 33 Lievegem De Summer Pop-up Lievegem, onder de kerktoren van Waarschoot, mag vanaf woensdag 5 augustus de deuren weer openen.

De pop-up van drie plaatselijke cafés in het dorp van Waarschoot moest op vrijdag 24 juli de deuren sluiten, omdat iemand van het personeel een vermoeden van corona had. Iedereen werd getest, en uiteindelijk bleek het ook effectief om een coronabesmetting te gaan. Andere personeelsleden waren niet besmet, maar iedereen moest wel tien dagen in quarantaine. Daardoor bleef de pop-up gesloten. Iedereen is nu opnieuw getest en is negatief. Dus mag de pop-up vanaf woensdag 5 augustus weer open.

“We zijn nu echt het veiligste terras ooit, want iedereen die de klanten ontvangt, bedient of bestelt, is getest en negatief”, zegt Michiel Claeys. “Iedereen kan komen genieten, maar de coronaregels zullen net zoals voorheen heel strikt gevolgd moeten worden. We verwachten een hittegolf de komende week, dus een frisse Export, cocktail of lekkere trappist zal zeker smaken.”

Er mogen maximum 200 personen binnen. Om 23.45 uur wordt het laatste drankje uitgeschonken.