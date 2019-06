Hartproblemen in Oostwinkel? AED-toestel aan buitenmuur school Twinkel Joeri Seymortier

27 juni 2019

09u39 3 Lievegem Er hangt een nieuw AED-toestel of een hartstarter aan de buitenmuur van de basisschool Twinkel in Oostwinkel bij Lievegem.

De gemeente, de school en het Rode Kruis Zomergem werkten samen om het AED-toestel in Oostwinkel te krijgen. “Iedereen die geconfronteerd wordt met hartfalen in Oostwinkel, kan vanaf nu geholpen worden met het AED-toestel”, zegt Luc Lampaert, voorzitter van het Rode Kruis. “Er komen cursussen zodat burgers die dat willen kunnen leren hoe ze zo’n hartstarter moeten gebruiken. Er hangt in Zomergem al een AED aan sporthal Den Boer en aan de school in de Dreef. De inwoners van Oostwinkel waren ook vragende partij, en hebben nu hun eigen toestel.”