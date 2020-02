Handelaars Lievegem mogen binnenkort zegje doen in enquête, en krijgen eigen infopunt Joeri Seymortier

10 februari 2020

10u01 0 Lievegem De gemeente Lievegem wil sterker inzetten op de ondersteuning van ondernemers in de gemeente, en heeft een actieplan klaar.

Ondernemers zorgen voor bruisende kernen, en dat wil de gemeente Lievegem optimaal ondersteunen. “We gaan dit jaar een grote handelaarsenquête uitvoeren om te weten te komen wat de ondernemers in Lievegem zelf anders willen zien of belangrijk vinden”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “We zijn sowieso al van plan om binnen de gemeente een infopunt voor ondernemers in te richten. Daar kunnen ondernemers dan met al hun vragen terecht. Er komt ook een Lievegem-app waar ook de ondernemers een eigen stek zullen op krijgen.”

In 2022 wil Lievegem werk maken van een plan om de winkels langs de N9 meer te verbinden met de winkels in de centra van Waarschoot, Zomergem en Lovendegem. In 2022 zullen ook de wekelijkse markten in Lovendegem en Zomergem geëvalueerd en eventueel bijgestuurd worden. “We gaan ook meer aandacht besteden aan overleg bij grote wegenwerken, zodat ondernemers perfect weten wat er voor hun deur zal gebeuren”, zegt burgemeester Vermeire nog.