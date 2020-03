Gsm-operatoren plaatsen tijdelijke mast op Rijvers Festival: “Optimaal bereik voor elke festivalganger” Tourist LeMC en ‘De Jeugd van Tegenwoordig’ nieuwe namen Joeri Seymortier

10 maart 2020

06u55 0 Lievegem Rijvers Festival in Zomergem gaat deze zomer verder groeien, en dat is ook de grote gsm-operatoren niet ontgaan. In het weekend van 9 augustus plaatsen ze elk een tijdelijke mast aan het festivalterrein, zodat de festivalgangers een optimaal bereik hebben. Rijvers Festival kondigt ondertussen twee extra namen aan, voor de zondagavond: Tourist LeMC en De Jeugd van Tegenwoordig vullen het nu al indrukwekkende lijstje verder aan.

Dat Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem jaar na jaar blijft groeien, is een feit. Deze zomer zullen voor het eerst tijdelijke gsm-masten op het festivalterrein geplaatst worden. Dat gebeurt op alle grote muziekfestivals, en vanaf deze zomer dus ook op Rijvers Festival. “We hoorden wel eens van de mensen dat er zo goed als niets aan te merken valt op de organisatie, maar dat het jammer was dat het gsm-bereik niet toereikend was”, zegt woordvoerder Frederik Verhasselt. “Daar komt vanaf deze zomer verandering in: de grote gsm-operatoren plaatsen stuk voor stuk een mast vlakbij ons domein, waardoor je dus optimale verbinding kunt maken. Ze namen zelf contact met ons op, omdat ze zagen dat we zo hard groeien. Dat is best wel fijn.”

We blijven groeien. Vorig jaar deden we het met 500 vrijwilligers, maar voor deze zomer hebben we er zeker 700 nodig. Frederik Verhasselt, Rijvers Festival

De affiche van Rijvers Festival op 7, 8 en 9 augustus, wordt almaar indrukwekkender. Namen als André Hazes, De Kreuners en Snelle werden eerder al bekend gemaakt. Op zondagavond komen nu ook Tourist LeMC en De Jeugd van Tegenwoordig naar het festival. Tourist LeMC is populair in Vlaanderen, en won in februari nog een Mia in de categorie ‘Urban’. De Antwerpenaar is later dit jaar ook één van de nieuwe coaches in de nieuwe ‘The Voice Van Vlaanderen’. Tourist LeMC zal met een volledige liveband optreden. Dat geldt ook voor De Jeugd van Tegenwoordig. “Eigenlijk wilden we deze band vorig jaar al, maar dit jaar is het dus gelukt”, zegt Verhasselt. “De Nederlandse groep is onder meer bekend van de hits ‘Sterrenstof’ en ‘Watskeburt?!’ en staat garant voor een publiek dat compleet uit de bol gaat. Dat zal op Rijvers Festival niet anders zijn.”

Weekendtickets

Omdat het festival zo sterk groeit gaat Rijvers Festival op zoek naar meer en meer vrijwilligers. “Het is fantastisch te zien hoe graag mensen komen meewerken. Het is dankzij hen dat we zo’n sfeer en beleving kunnen brengen. Vorig jaar hadden we 500 vrijwilligers. Dit jaar hebben we er liefst 700 nodig. Er moet dan ook heel wat gebeuren. We zoeken mensen om mee te helpen achter of voor de toog, om mee te helpen in ons fooddorp, of om steward te zijn. Wie wil, kan zich aanbieden via onze website. Daar vind je een speciale pagina onder de noemer meewerken.”

Je kan op dit moment weekendtickets kopen via www.rijversfestival.be. Die gaan volgens de organisatoren al heel vlot de deur uit.