Grootste rioleringsproject ooit in Lovendegem klaar: 3 jaar gewerkt in Bloemetjeswijk Joeri Seymortier

21 oktober 2019

07u44 0 Lievegem In Lovendegem bij Lievegem werd het grootste rioleringsproject ooit na bijna drie jaar ononderbroken werken beëindigd. De werken in de Bloemetjeswijk zijn klaar.

Het werk werd opgedeeld in twee fasen. De eerste fase met de straten dichtst bij Oostveldkouter startte in januari 2016. De tweede fase met de straten kant Kuitenberg startte op 14 mei 2018.

“Er is daar de voorbije drie jaar heel wat gebeurd”, zegt schepen Chris De Wispelaere (CD&V). “Het project ging om de aanleg van een gescheiden rioleringstelsel, vijf pompstations, een bufferbekken in Kuitenberg, de heraanleg van het wegdek en voetpaden, en de aanplanting van bomen en groen. De volledige wijk werd ingericht als residentiële zone, en er geldt nu een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Parkeren op de verhoogde bermen is verboden.”

De werken hebben net geen 10 miljoen euro gekost. Aquafin heeft 3,8 miljoen euro van die werken betaald. “Van 500 woningen wordt het oppervlaktewater en afvalwater nu via een gescheiden rioleringsstelsel afgevoerd. Het oppervlaktewater stroomt via het bufferbekken naar de Lieve en het afvalwater wordt via de riolering afgevoerd naar het zuiveringsstation aan de Drongensesteenweg in Gent. Er waren drie jaar lang ongemakken, maar we danken de inwoners voor hun geduld bij deze grote werken”, zegt schepen De Wispelaere nog.