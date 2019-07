Groen Lievegem niet opgezet met nieuwe tarieven kinderopvang Joeri Seymortier

14 juli 2019

12u44 0 Lievegem Groen Lievegem is niet opgezet met de nieuwe tarieven die in de gemeente gelden voor de buitenschoolse kinderopvang.

Je kon al lezen dat de tarieven van de kinderopvangen in Zomergem, Waarschoot en Lovendegem gelijk getrokken worden. Enkel voor Waarschoot gaat het om een lichte stijging, maar dat is niet naar de zin van Groen. “De kostprijs van de buitenschoolse kinderopvang gaat voor Waarschoot met tien cent per blok naar omhoog”, zegt Peter Cousaert. “Dat lijkt niet veel, maar voor mensen in een risicovolle situatie kan dat zeer problematisch worden. Het gaat om 8,75 tot 14 euro extra per maand, en veel mensen hebben die marge niet. Als je al niets over hebt op het einde van de maand, dan zorgt ook zo’n kleine prijsstijging voor extra problemen.”

“We namen voor de nieuwe tarieven als uitgangspunt die van de laagste van Waarschoot, en indexeerde die”, reageert schepen Caroline Fredrick (CD&V). “Zo kiezen we als bestuur dus resoluut om het kinderopvangaanbod betaalbaar te houden.”

