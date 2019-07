Gratis bussen vanuit heel Lievegem naar Rijvers Festival Joeri Seymortier

16 juli 2019

10u55 0 Lievegem Rijvers Festival wil deze zomer nog meer inzetten op een goede bereikbaarheid. Vanuit heel Lievegem zijn er gratis festivalbussen.

Rijvers Festival liet de vorige edities al gratis bussen rijden in Zomergem, maar breidt dat door de gemeentefusie nu uit in heel Lievegem. “Ook vanuit Waarschoot en Lovendegem zal je nu met de gratis festivalbussen naar het feestterrein op Rijvers kunnen komen”, zeggen de organisatoren. “Een van de stops is het station van Waarschoot. Dat betekent dat eigenlijk iedereen vanuit elke hoek van Vlaanderen met het openbaar vervoer naar Rijvers Festival kan komen. In Gent neem je de trein naar Eeklo, en als je dan in station Waarschoot afstapt, kan je gratis de festivalbus op.”

Rijvers Festival vindt dit jaar plaats van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus. Onder andere Niels Destadsbader, Bart Peeters, Regi, Kobe Ilsen en Viktor Verhulst, LikeMe en Clouseau staan op de affiche. Kaarten en info op www.rijversfestival.be.