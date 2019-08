Girlpower achter de schermen van Rijvers Festival: “Vijzen indraaien en stellingen bouwen? Geen probleem!” Vrouwen voelen zich in hun sas midden in mannenwereld Joeri Seymortier

08 augustus 2019

07u00 0 Lievegem Het festivalterrein van Rijvers Festival in Zomergem bij Lievegem bulkt van de girlpower. Achter de schermen drukken heel wat vrouwen en meisjes hun stempel op het festival. Ze zorgen voor extra sfeer en beleving. “Maar we steken ook de handen uit de mouwen. Vijzen indraaien? Geen probleem!”

Rijvers Festival is meer dan een podium met artiesten, en een lange toog met tapkranen. Het is meer het Disneyland van de festival, met veel randanimatie, beleving en sfeer op het terrein. En daar zitten de vrouwen van Rijvers Festival voor veel tussen.

Katleen Berth (46) en dochter Emma (16) maken van het werk op Rijvers Festival een echt familiegebeuren. “Samen met mijn man Steven Verstraete en dochter Emma is dat hier een echte familiezaak op Rijvers Festival”, lacht Katleen. “Het werk hier is inspannend, maar ook ontspannend . Samen met de andere vrouwen kunnen we hier echt wel ons mannetje staan. Of de opbouw van een festival niet meer een mannenwereld is? Er zijn hier echt taken voor iedereen. Iedereen telt hier mee, en dat is ook de spirit van het festival zelf. Je ziet zelfs aan de kinderen en tieners hoe enthousiast ze kunnen zijn. De kinderen leren hier ook dat aan alles moet gewerkt worden, en dat niets vanzelf gaat. Het enthousiasme van iedereen werkt hier echt aanstekelijk. Hier op het festivalterrein zijn we een grote familie.”

Mannenpraat

Ook Marilie De Moor (27), de vriendin van Nicholas Spinel, steekt de handen uit de mouwen. “Natuurlijk horen we tijdens de opbouw van zo’n festival veel mannenpraat, maar dan lachen wij gewoon mee”, zegt Marilie. “En op het juiste moment voegen wij dan dat ene accentje toe, dat vaak het verschil maakt. Soms kunnen wij ook een beetje stress wegnemen. Je kan je en je mag je hier goed voelen. Dezer dagen wordt er bij ons thuis over niet veel anders gepraat dan over het Rijvers Festival.”

Geen clichés

De vrouwen van Rijvers Festival zorgen graag ook voor dat extraatje, dat het festival net anders maakt dan andere festival. De inkleding van het terrein, kleine extraatjes, bloemen op het festivalterrein, en een warme ontvangst. “Vrouwen denken nu eenmaal soms aan andere dingen dan mannen”, zegt Hannelore Lataire. “Voor een man is het vaak genoeg als er een toog staat, waar ze samen met hun vrienden pintjes kunnen drinken. Maar wij zijn een festival waar het hele gezin zich goed moet voelen. Daarom is die extra beleving net zo belangrijk. Natuurlijk vind je hier pintjes, maar ook lekkere cocktails. Natuurlijk kan je hier een hamburger eten, maar ook een gezonder slaatje of de burrata van Eetalage. Maar pas op: we vervallen hier niet in het cliché dat de vrouwen enkel de broodjes smeren. Wij kunnen ook helpen met de stellingen bouwen en vijzen indraaien. Geen enkel probleem”, lacht Hannelore nog.

Tickets: www.rijversfestival.be.