Gezin start inzamelactie voor moeder na uitbranden woning: “Zelfs in deze coronatijden tonen mensen hun groot hart”

Lievegem

Leentje Oosterlinck (29) heeft samen met haar stiefboer en zussen een inzamelactie opgestart voor hun moeder Eveline Herpelinck. De dame uit Lovendegem, deelgemeente van Lievegem, zag zaterdagavond haar woning in vlammen opgaan. “Zelfs mensen die we al even niet meer gehoord hebben, schreven wat geld over. Dat doet deugd.”