Gentweg tussen Zomergem en Ursel wordt zondag 1 september feestelijk geopend Joeri Seymortier

26 augustus 2019

13u16 4 Lievegem De Gentweg tussen Zomergem en Ursel wordt al een tijdje opnieuw gebruikt door de bestuurders, maar op zondag 1 september volgt de feestelijke opening.

Zondag 1 september openen de gemeentebesturen van Lievegem en Aalter, samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Farys de Gentweg tussen Zomergem en Ursel. “In mei 2018 startten de werken op de Gentweg tussen Zomergem en Ursel”, blikt burgemeester Tony Vermeire (CD&V) van Lievegem terug. “Er kwam een volledig nieuw wegdek en ook een volledig vrijliggend fietspad. Er vonden ook rioleringswerken plaats die niet gepland waren. We hebben die werken meteen uitgevoerd, omdat de weg binnenkort niet nog eens dicht zou moeten. Zo zijn er extra kosten en hinder vermeden, en werd een splinternieuw wegdek niet nodeloos open gebroken. In mei was de klus geklaard, dus hoog tijd voor de feestelijke opening.”

Zondag wordt de Gentweg geopend ter hoogte van Weegbrug, de grens tussen Zomergem en Ursel. Om 10 uur verzamelen aan de parking van de kerk van Ursel. De groep fietst dan richting café Den Hoorn, op de grens tussen Lievegem en Aalter. Daar staat de officiële opening gepland, tussen 10.30 en 10.45 uur. “Daarna fietsen we richting Zomergem om daar de fietstocht af te ronden in Manege Den Draver. Onze inwoners zijn van harte welkom om de opening mee in te luiden”, klinkt het nog.