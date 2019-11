Gemeenteraadslid Nik Braeckman lanceert eigen gedichtenbundel: “Gefeliciteerd beste lezer” Joeri Seymortier

03 november 2019

10u05 0 Lievegem Gemeenteraadslid en voormalig schepen Nik Braeckman (55) uit Waarschoot bij Lievegem lanceert zijn eigen gedichtenbundel: ‘Gefeliciteerd beste lezer’.

Nik Braeckman schreef in de afgelopen jaren meer dan vijftig gedichten over pakweg cultuurprijswinnaars, verenigingen, jubilarissen, cafés en jarigen. “Ik haal mijn drijfveer en inspiratie graag uit dagdagelijkse gebeurtenissen van gewone mensen”, zegt Nik Braeckman. “De gedichtenbundel ‘Gefeliciteerd beste lezer’ is een selectie van straatverzen, voorzien van achtergrondinformatie en passende citaten.”

De bundel is vanaf 5 november verkrijgbaar bij Boekhandel Johan Buysse, in Cultuurcafé Daantje, en in café ’t Durp in Waarschoot. Maandagavond 4 november wordt de bundel om 20 uur kort voorgesteld in café ’t Durp, net voor de start van de comedy avond.