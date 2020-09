Gemeenteraad Lievegem komt na half jaar opnieuw fysiek samen: slechts 10 burgers toegelaten in publiek Joeri Seymortier

01 september 2020

De gemeenteraad van Lievegem zal in september voor het eerst in een half jaar weer fysiek vergaderen.

Door de coronamaatregelen werd de gemeenteraad van Lievegem maandenlang digitaal gehouden, maar vanaf woensdag 9 september komen de gemeenteraadsleden en de mensen van het schepencollege weer fysiek samen. “De Lievegemse gemeenteraad zal vanaf nu ook gevolgd kunnen worden via livestream op het YouTubekanaal van de gemeente Lievegem”, zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Pers of inwoners die de raad toch fysiek willen bijwonen, kunnen dit enkel op reservatie. Om de sociale afstand te kunnen bewaren, zijn er slechts tien plaatsen beschikbaar, dit voor pers en publiek samen. Je moet op tijd inschrijven.”

De gemeenteraad vindt plaats op 9 september om 20 uur, in de Kasteeldreef 72 in Lovendegem. Inschrijven als publiek kan via www.lievegem.be/gemeenteraad-9-september-2020.