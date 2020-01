Geheimzinnige borden in Lievegem: wie zijn P en S? Joeri Seymortier

28 januari 2020

19u25 0 Lievegem Op veel plaatsen in Lievegem staan sinds deze week grote blauwe borden, met daarop een rood hart, een pijl en de letters P en S.

Er welden al zeker op tien verschillende locaties in Zomergem en andere hoeken van Lievegem dergelijke borden gemeld. Bij politie en gemeentebestuur weten ze niet wie de borden geplaatst heeft, of wat de bedoeling is. In de dorpen zijn de borden ondertussen wel het gespreksonderwerp bij uitstek. “Wellicht gaat het om een verliefd koppeltje, waarvan de namen met een P en een S beginnen”, denken de meeste Lievegemnaren. “Is er een huwelijk op komst? Of een aanzoek met Valentijn in het verschiet? Of gaat het om een commerciële stunt? Niemand die het momenteel lijkt te weten.”

