Geen Kanaalfeesten, maar strijd om reservatiestrook te schrappen gaat door Joeri Seymortier

01 juni 2020

08u13 0 Lievegem Lievegem en Maldegem moesten het afgelopen weekend zonder Kanaalfeesten stellen, maar de strijd tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal gaat door.

De vzw Schipdonkcomité wil dat de reservatiestrook naast het Schipdonkkanaal na 42 jaar geschrapt wordt. Om die eis kracht bij te zetten, werd een brief gestuurd naar alle leden van het Vlaams parlement. “In de reservatiestrook zijn 151 woningen, 17 landbouwbedrijven, 19 ambachtelijke bedrijven en vijf horecazaken door de groene grondkleur en erfdienstbaarheid al 42 jaar getroffen”, zegt Paul Van Steelandt. “De foute inkleuring van het gewestplan dateert al van 1978. Al die jaren hebben ze hun woningen en bedrijfsgebouwen niet kunnen verbouwen en moderniseren. Die mensen worden dus zwaarder gestraft dan criminelen. Wie krijgt er nog een straf van meer dan 42 jaar?” Na 42 jaar wachten dient aan de betrokken bewoners, landbouwers en bedrijven een perspectief geboden te worden. Wij zijn altijd bereid om in het Vlaams parlement gehoord te worden”, klinkt het nog in de brief.