Geen Boombal Lievegem, maar in augustus wel Cultuurterras in De Boomgaard Joeri Seymortier

25 juni 2020

13u42 2 Lievegem Lievegem moet het eind augustus zonder Boombalfestival stellen. Er komt wel een Cultuurterras in De Boomgaard in Lovendegem.

Het Cultuurterras De Boomgaard vindt plaats van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. De organisatie ligt in handen van de mensen achter Boombal, maar toch valt het niet te vergelijken. “Een gezellige plek waar men drie dagen lang gratis en coronaproof kan genieten van veel sfeer, mooie mensen, lekkere biertjes en goeie muziek”, omschrijft Lieven Claeys het evenement. “De vrijwilligers van Boombalfestival zetten met steun van de gemeente Lievegem hun schouders onder het gebeuren. Dansen zit er voorlopig niet in. Wel willen de mensen deze zomer mensen samenbrengen rond muziek en kunst, in de mooie boomgaard aan de Boterhoek. Elke dag zijn er concerten. Singer-songwriters, jazz, folk en klassiek. Onder andere Sioen en Wim Claeys tekenen alvast present. Tussen de optredens door is er tijd voor gezellig samenzijn, en lekker smikkelen en smakkelen op de terrasweide. Kinderen kunnen zich uitleven in de grote boomgaard en tijdens het kindertheater. Kunstenaars en creatievelingen krijgen de ruimte om hun coronawerken te exposeren in het unieke kader.”

Geen lightversie

Een Boombal Light wordt het niet. “Neen, het is zeker geen lightversie van Boombal”, maakt Lieven duidelijk. “De dansmuziek die zo eigen is aan Boombal komt niet aan bod. Het Cultuurterras is wel een initiatief van de mensen achter Boombal. In deze coronaperiode wil we mensen blijven samenbrengen rond muziek. Het festival is de laatste jaren uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor vele Lievegemenaren. Door dit initiatief willen we dat ontmoeten terug een plek geven. De gelijkenis met Boombalfestival zal het feeërieke decor, de gezellige verlichting en de warme sfeer zijn.”

Info: www.cultuurterras.be.