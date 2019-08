Gebotst tegen geparkeerde auto: peuter (2) lichtgewond Jeffrey Dujardin

20 augustus 2019

16u11 0

Een 23-jarige vrouw uit Evergem is zaterdag met haar auto gebotst op een geparkeerde wagen in de Molenstraat in Lievegem. Door de aanrijding raakte haar tweejarig dochtertje lichtgewond. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis.